A cerimónia fúnebre de Fernando Mota será na segunda-feira (dia 13), às 10h00, na Igreja Matriz e Cemitério de S. Martinho do Bougado, Trofa.



O roupeiro do Trofense, Fernando Mota, morreu este sábado durante o treino da equipa que milita na Série B do Campeonato de Portugal. Segundo o comunicado do clube da Trofa, o colaborador de 54 anos sentiu uma indisposição durante a sessão, foi chamada uma viatura de emergência médica e ainda os bombeiros da Trofa mas, apesar dos esforços de reanimação, acabaria mesmo por falecer.Através do Facebook, o Trofense salientou este "grande amigo, que tanto amava e acompanhava com orgulho o nosso clube diariamente". "Ficará para sempre no nosso coração", remata o emblema nortenho.