Rúben Dias é o rosto da ambição da Seleção Sub-21 para o embate com a Roménia, na sexta-feira, em Ovidiu, em mais uma jornada de qualificação para o Europeu de 2019. Depois da inesperada derrota (3-1) na Bósnia, os comandados de Rui Jorge só pensam num resultado: a vitória."Não foi um resultado que queríamos, mas, se calhar, às vezes, é importante que isto aconteça porque pode servir de despertador. Alertou-nos para certos factores que estamos a tentar melhorar. Sabemos que a Roménia tem mais jogos, está no primeiro lugar e já tem alguns pontos, mas o essencial passa por ganhar", frisou o central.Rui Jorge orientou ao fim da tarde mais uma sessão de trabalho em que contou com os 23 convocados. Para amnhã está marcado mais um treino, a partir das 17h30, na cidade do futebol.

Autor: Fábio Aguiar