Mas, no sentido contrário, sai o médio Alfa Semedo entregue ao departamento clínico do clube, assim como o avançado Fati, que, devido a uma rotura do ligamento cruzado no joelho direito, continua a enfrentar uma paragem de vários meses.



O Moreirense, atual 17.º e penúltimo classificado com seis pontos, e o Belenenses, que é oitavo com 13, defrontam-se pelas 18:15 de sábado, em Belém, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Jhonatan e Felipe.



Defesas: Koffi, Sagna, Rúben Lima, André Micael, Mohamed, Hichem e Iago.



Médios: Neto, Bruno Ramires, Rafael Costa e Alan Schons.



O regresso de Ruben Lima é a principal novidade da convocatória do Moreirense para a deslocação de sábado a casa do Belenenses, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS.O técnico dos vimaranenses, Manuel Machado, já pode contar com o defesa Ruben Lima, ausente na última jornada (derrota caseira por 1-0 com o Sporting de Braga) devido a lesão.

Autor: Lusa