De fora ficam também Ronaldo Peña e o avançado Fati. que continua de baixa, com uma paragem de vários meses, depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado no joelho direito. Por outro lado, Ernest está de volta às opções de Manuel Machado.O Moreirense, 17.º e penúltimo classificado com seis pontos, recebe na segunda-feira o Sporting de Braga, que é quinto com 15, pelas 19H00, num jogo com arbitragem de Jorge Sousa, da associação do Porto.Jhonatan e Felipe.Koffi, Sagna, André Micael, Mohamed, Hichem, Iago e João Sousa.Neto, Alfa Semedo, Bruno Ramires e Rafael Costa.Bilel, Zizo, Arsénio, Tozé, Cadiz, Ernest e Frederic Maciel.