Continuar a ler

Sobre o adversário de amanhã, Rúben Neves acredita que, apesar de ser um encontro particular, os Estados Unidos não vão querer facilitar.



"Sabemos que vai ser um jogo difícil, com o mesmo objetivo de sempre que é dar o melhor para conseguir a vitória. Vai ser um jogo muito competitivo. Estamos muito focados, mas estaremos ao nosso nível. Se vou jogar? Qualquer um dos jogadores que aqui está tem esse sonho, mas a Seleção está muito bem servida e os que forem escolhidos vão dar o máximo", disse.



As diferenças para Inglaterra



Há quatro meses em Inglaterra, depois de uma carreira no FC Porto, Rúben Neves reconhece facilmente as diferenças encontradas.



"Toda a gente sabe que Inglaterra tem um futebol mais físico, mais rápido também", assumiu, sublinhando que a 'armada portuguesa' que alinha na equipa orientada por Nuno Espírito Santo no Championship lhe deu os "parabéns" aquando da chamada de Fernando Santos para esta convocatória. Sobre o adversário de amanhã, Rúben Neves acredita que, apesar de ser um encontro particular, os Estados Unidos não vão querer facilitar."Sabemos que vai ser um jogo difícil, com o mesmo objetivo de sempre que é dar o melhor para conseguir a vitória. Vai ser um jogo muito competitivo. Estamos muito focados, mas estaremos ao nosso nível. Se vou jogar? Qualquer um dos jogadores que aqui está tem esse sonho, mas a Seleção está muito bem servida e os que forem escolhidos vão dar o máximo", disse.Há quatro meses em Inglaterra, depois de uma carreira no FC Porto, Rúben Neves reconhece facilmente as diferenças encontradas."Toda a gente sabe que Inglaterra tem um futebol mais físico, mais rápido também", assumiu, sublinhando que a 'armada portuguesa' que alinha na equipa orientada por Nuno Espírito Santo no Championship lhe deu os "parabéns" aquando da chamada de Fernando Santos para esta convocatória.

Rúben Neves reconhece que há muita concorrência no meio-campo da Seleção Nacional e daí não querer pensar ainda em ter um lugar garantido no Mundial do próximo ano."Qualquer jogador tem esse sonho, mas qualquer escolha que seja feita vai ser boa. Há muitas opções, o plantel é muito vasto. Não temos dúvidas que estamos muito bem servidos", afirmou o médio do Wolverhampton que soma três internacionalizações.