O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, não contou com Rúben Neves no treino vespertino desta quarta-feira. O médio do Wolverhampton ficou de fora devido a uma ligeira indisposição, numa sessão marcada pela integração de Heriberto Tavares, chamado a substituir o lesionado Xande Silva.O avançado do Benfica foi convocado já esta quarta-feira, face dispensa do jogador do Vitória de Guimarães, e juntou-se de imediato aos trabalhos da equipa na Cidade do Futebol, onde Rui Jorge prepara o encontro com a Bósnia-Herzegovina, agendado para o próximo dia 10, em Zenica.

Autor: André Ferreira