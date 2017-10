Circulou esta semana uma notícia que incluía Rui Almeida na lista de opções para o cargo de treinador do Pinhalnovense, equipa do Campeonato de Portugal. No entanto,pode garantir que o técnico, de 48 anos, não foi contactado pelo clube da Associação de Futebol de Setúbal e que essa possibilidade nem sequer existe.apurou também junto de fonte próxima de Rui Almeida que o treinador português pretende abraçar projetos que estejam no mesmo patamar dos clubes que orientou num passado recente. Recorde-se que, como técnico principal, Rui Almeida comandou o Red Star na 2.ª Divisão francesa - ficou a 1 ponto da subida de divisão em 2015/2016 - e o Bastia na Ligue 1 em 2016/2017.O emblema da Córsega acabou por descer à Ligue 2 e, posteriormente, foi relegado para a National 3, o equivalente à 5.ª Divisão francesa, por decisão administrativa e devido a problemas financeiras. Nesse contexto, Bastia e Rui Almeida acordaram a saída amigável.

Autor: David Novo