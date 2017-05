Rui Amaral, jovem promessa do Gil Vicente, pode estar a caminho do futebol holandês.sabe que há clubes da Holanda que já observaram o extremo, que neste mercado de verão pode deixar Barcelos.Record contactou António Carlos Rodrigues, empresário do jovem, que questionado sobre a possibilidade não quis confirmar a informação, alegando que Ruca, como é conhecido, "é atualmente atleta do Gil Vicente" e que o jogador "respeita o clube" de Barcelos, muito embora "não feche a porta a ninguém". O empresário do extremo, de 18 anos, acrescentou que "o futuro é risonho".Ao que o nosso jornal apurou, Rui Amaral está perto de deixar o Gil Vicente e muito em breve ruma à Holanda.

Autor: André Ferreira