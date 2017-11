Continuar a ler

O Olhanense, sustenta o treinador do Farense, "não é o único adversário". "Esta série está recheada de boas equipas e o grupo terá de dar o melhor em cada domingo se quisermos ser bem sucedidos", alerta.



O Farense só perdeu uma vez esta época, com o Casa Pia, no único jogo em que sofreu golos (dois) no campeonato. Desde 17 de setembro a turma da capital algarvia regista apenas vitórias. "É um excelente ciclo e queremos prolongá-lo. Temos não apenas a melhor defesa da prova, num processo que começa nos avançados, mas também o melhor ataque (a par com o Pinhalnovense), o que retrata o equilíbrio desta equipa", adianta Rui Duarte.



Antes de um dérbi, reconhece o treinador do Farense, "não é necessário motivar os jogadores, pois todos querem estar em campo e ganhar". E a receita para amanhã é simples. "Passa por aquilo que nos vem caracterizando, ou seja, teremos de ser frios, seguros, cautelosos e determinados. E não poderá faltar a necessária dose de agressividade", afiança Rui Duarte, de 39 anos, que espera viver "um domingo fantástico da família farense". O médio Kaká, lesionado, é o único indisponível.

O Farense ganhou 11 dos 12 jogos oficiais disputados esta época (8 em 9 no Campeonato de Portugal, liderando a Série E) e recebe amanhã o vizinho e rival Olhanense, num dérbi entre candidatos que o treinador Rui Duarte espera ganhar."Temos trabalhado muito para dar corpo aos nossos objetivos e este é mais um jogo em que queremos ficar com os três pontos, num duelo entre vizinhos que encerra uma rivalidade histórica, a qual pode mexer um pouco com as emoções", refere Rui Duarte.

Autor: Armando Alves