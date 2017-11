Continuar a ler

"Deslumbramento não vai haver, de certeza absoluta. Disse-lhes no balneário que temos quatro ou cinco horas para festejar, mas já estamos a pensar no próximo jogo do campeonato, porque sabemos que vai ser extremamente difícil. Só assim conseguimos ultrapassar os obstáculos que temos pela frente. O nosso sucesso não pode acabar aqui. Em casa, somos fortes, porque os nossos adeptos transformam este estádio num 'inferno' e a equipa galvaniza-se com isso", destacou.



Sobre o futuro na competição, o objetivo continua focado em atingir a 2.ª Liga. "Sinceramente, não penso muito nisso. Só estou a pensar no campeonato. Temos um objetivo [a subida] e nada me vai desviar dele. Estou 200% focado naquilo a que nos propusemos no início da época e vamos conseguir. O que posso dizer é que seja quem for [o próximo adversário na Taça], vamos disputar o jogo para seguir em frente. A nossa mentalidade é essa", rematou.

Rui Duarte não escondeu o orgulho pelo Farense ter ultrapassado mais um obstáculo na Taça de Portugal, frente ao Leixões . Depois de ter eliminado o Estoril na fase anterior , o técnico dos algarvios deixou muitos elogios à equipa, frisando o "caráter enorme"."Eu acredito muito na minha equipa e sei que eles acreditam muito no trabalho que estamos a desenvolver. Hoje era o grande teste à equipa de que todos precisávamos, e a resposta foi muito positiva. Estou extremamente orgulhoso deste grupo. Temos demonstrado um caráter enorme e isso ficou demonstrado também hoje. A perder, fizemos uma primeira parte com uma dinâmica muito boa, a roçar quase a perfeição, e fomos premiados com uma bela vitória. Acredito que todos os farenses tenham ficado com um orgulho enorme nesta equipa. Toda a gente está com um compromisso enorme e toda a gente tem de estar preparada para, de um momento para o outro, jogar e ajudar a equipa. Uma equipa não se faz em 10 ou 12 jogos, faz-se num campeonato inteiro, e todos vão ter a sua quota-parte de importância ao longo da época", afirmou, sublinhando que a equipa não se vai deslumbrar.

Autor: Lusa