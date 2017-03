Continuar a ler

Recorde-se que Portugal carimbou o passaporte para o Europeu'2017, que se vai disputar na Polónia, com oito vitórias e dois empates.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Bruno Varela (V. Setúbal), Rui Silva (Granada) e Miguel Silva (V. Guimarães)

Defesas: Fernando Fonseca (FC Porto), Rebocho (Moreirense), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Domingos Duarte (Belenenses), Edgar Ié (Belenenses), Rúben Semedo (Sporting) e Tobias Figueiredo (Nacional);

Médios: Rúben Neves (FC Porto), Francisco Ramos (FC Porto), Francisco Geraldes (Sporting), João Carvalho (Benfica), Bruno Fernandes (Sampdoria), Rony Lopes (Lille);

Rui Jorge divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para os jogos de preparação para o Campeonato da Europa 2017 frente à Noruega, a 24 de março, no Estoril, e dia 28 com a Alemanha, em Estugarda.Entre os 23 eleitos do selecionador nacional Sub-21 destaque para Rúben Neves e Diogo Jota, dois jogadores do FC Porto que esta temporada disputaram a Liga dos Campeões, assim como Rúben Semedo, que se estreou na Champions pelo Sporting.