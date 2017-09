Continuar a ler

Lista completa de convocados:



Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Joel Pereira (Manchester United) e Pedro Silva (Sporting);



Defesas: Fernando Fonseca (Estoril), Ivanildo Fernandes (Sporting), Jorge Fernandes (FC Porto), Diogo Dalot (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Francisco Ferreira (Benfica), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Rio Ave);



Médios: Rúben Neves (Wolverhampton), Xadas (Sp. Braga), Pedro Rodrigues (Estoril); João Carvalho (Benfica), João Gamboa (Marítimo), Pedro Delgado (Sporting), Rafael Barbosa (Sporting), João Félix (Benfica) e Gil Dias (Fiorentina).



Avançados: Diogo Jota (Wolverhampton), Alexandre Silva (V. Guimarães) e Diogo Gonçalves (Benfica). Diogo Costa (FC Porto), Joel Pereira (Manchester United) e Pedro Silva (Sporting);Fernando Fonseca (Estoril), Ivanildo Fernandes (Sporting), Jorge Fernandes (FC Porto), Diogo Dalot (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Francisco Ferreira (Benfica), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Rio Ave);Rúben Neves (Wolverhampton), Xadas (Sp. Braga), Pedro Rodrigues (Estoril); João Carvalho (Benfica), João Gamboa (Marítimo), Pedro Delgado (Sporting), Rafael Barbosa (Sporting), João Félix (Benfica) e Gil Dias (Fiorentina).Diogo Jota (Wolverhampton), Alexandre Silva (V. Guimarães) e Diogo Gonçalves (Benfica).

Rui Jorge divulgou esta quinta-feira a convocatória da Seleção Nacional sub-21 com a vista ao jogo de qualificação com a vista ao Campeonato da Europa de 2019. A Bósnia jogará em casa e será o adversário de Portugal a 10 de outubro, Zenica.Diogo Costa e Dalot, mesmo ainda com idade de júnior, voltaram a ser chamados e juntam-se a João Félix como os mais jovens futebolistas que integaram os eleitos de Rui Jorge.

Autor: Flávio Miguel Silva