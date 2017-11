Continuar a ler

Rui Jorge quer esquecer o desaire na Bósnia e "demonstrar qualidade superior e uma imagem mais condizente com o valor" da equipa, e desvalorizou a mudança geracional no conjunto, com vários jogadores que alinharam no Euro'2017 a deixarem de ser elegíveis. "Tem muito a ver com o espaço que ocupam nos clubes, a forma como podem estar a jogar mais ou menos. E é evidente que cada geração tem o seu percurso, o seu espaço e os seus momentos", afirmou.Segundo o técnico, a qualidade "está lá toda", mas os jogadores precisam de o mostrar "enquanto equipa e individualmente", naquele que será um "jogo importante" para as aspirações da equipa das quinas.Portugal, quinto classificado, com três pontos em dois jogos, visita a Roménia, líder, com 10 pontos em quatro partidas, na terceira jornada do Grupo 8 de qualificação para o Euro'2019, que se vai disputar em Itália e São Marino.