Continuar a ler

"Quanto mais nos aproximamos do final, tendo em conta que perdemos cinco pontos, estes jogos revestem-se de maior importância. Há menos espaço para recuperar. Não sendo decisivo por uma questão matemática, são pontos importantes se quisermos ir a uma fase final do Europeu", disse Rui Jorge.O técnico referiu sentir-se "mais confortável" por voltar a jogar em Portugal, após dois resultados menos conseguidos pelo combinado luso (derrota na Bósnia-Herzegovina por 3-1 e empate 1-1 na Roménia), e disse notar alguma evolução na equipa, sem esconder a existência de problemas."Temos tido um grave problema de consistência, para o nível que pretendemos", sublinhou o selecionador, acusando "alguma intranquilidade" e reconhecendo que, "perante lances de perigo do adversário, existe alguma dificuldade em recuperar como equipa".Apesar desses percalços, Rui Jorge disse que o grupo está apostado em "deixar uma imagem de qualidade" e que vai procurar ser "suficientemente forte para conseguir a vitória" no jogo diante da Suíça."(A Suíça) É uma equipa ainda com algumas incógnitas. Estão na ficha dois jogadores que estiveram na equipa A, que não sabemos se vão jogar, e é uma equipa perigosa em ataque rápido, mas espero que consigamos dominar o jogo e proporcionar um bom espetáculo", referiu.Para o quarto encontro rumo ao Euro'2019, cuja fase final será disputada em Itália e San Marino, Portugal não vai poder contar com Gonçalo Guedes e Ruben Neves, entretanto 'promovidos' à seleção principal, mas em nenhum momento Rui Jorge se queixou destas ausências.O selecionador português disse estar "muito satisfeito" pela evolução dos seus jogadores, argumentando que esse salto para patamares superiores também é o trabalho da equipa técnica, recusando, por outro lado, a ideia de uma pressão maior, em função, sobretudo, dos trajetos anteriores quase imaculados."Falava-se primeiro da pressão das gerações anteriores, só com vitórias, agora é a pressão porque não ganhámos, mas a pressão é obrigatória em alta competição. Este é um espaço de afirmação, os jogadores terão de dar uma resposta, mas (a pressão) é uma coisa que me preocupa pouco", concluiu.Portugal defronta na terça-feira a Suíça, no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, às 17:30, em encontro do grupo 8, do qual também fazem parte País de Gales, Roménia, Bósnia-Herzegovina e Liechtenstein.A Roménia lidera o grupo com 11 pontos em cinco jogos disputados, seguindo-se Bósnia (nove pontos em cinco jogos), Suíça (7/5), País de Gales (6/4), Portugal (4/3) e Liechtenstein (0/4).