"O facto de ter tido uma carreira longa com estabilidade em termos financeiros, permitiu que tenha vivido a carreira intensamente sem pensar no amanhã. Fui jogador a 100 por cento porque tinha uma retaguarda que me deixava fazer isso com tranquilidade. A pior coisa no final da carreira é a nossa insegurança e a da nossa família", concluiu. O treinador falou depois do caso de Abel Camará e da sua própria passagem pelo Belenenses: "O Abel Camará foi meu júnior no Belenenses quando passei para a outra parte. Uma das minhas preocupações enquanto treinador foi a formação humana dos jogadores. O Belenenses não tem condições extraordinárias. Tínhamos um relvado para a equipa sénior treinar e nós limitávamo-nos por uma questão de espaço, se quiséssemos ir para o relvado, tinha de ser de manhã. E eu tinha alguns a estudar e sei que isso podia ser o rastilho para usar em casa. Se quero ter hipótese no futebol, tenho de treinar de manhã e faltar às aulas. Eu disse que não. No final do ano, quem vai dispensar jogadores sou eu. Eu é que vou dar a cara. E não quero ter contribuído para que aqueles jovens se tenham encaminhado para algo que eu não queria. Optei por treinar à tarde, em que alguns podiam conciliar. Se não houver suporte familiar forte, a pessoa fica pelo caminho. Há algo que vou levar sempre comigo... Não sei se o Abel Camará não estaria num patamar superior se tivesse tido a oportunidade de treinar comigo de manhã. O peso de se ele podia ter sido melhor jogador fica comigo. Podia ter tido melhores condições de treino e eventualmente seria melhor jogador. O outro lado não. Dei-lhe oportunidade de estudar".

Rui Jorge esteve no debate organizado pelo Sindicato dos Jogadores sobre carreiras duais e falou sobre o seu caso, explicando a importância dos pais no seu desenvolvimento."Não houve preparação nenhuma! Vivi sempre intensamente e sem preocupação quanto ao futuro. A minha preocupação foi muito antes e não foi culpa minha mas do meu ambiente familiar. A minha realidade é de crescer num clube grande, de jogadores com 13 ou 14 anos abandonarem as escolas com os pais por trás. Essa foi a minha preparação. Foi ter alguém que nunca me deixou desistir e obrigou a continuar na escola. Queres jogar? Então até aquilo estar concluído não jogas. Se com 14 ou 15 tivesse o poder de decidir, eventualmente seria diferente. Por isso, tenho de agradecer a quem estava por trás de mim porque essa foi a minha preparação para o futuro. Não é de forma simples que se consegue conciliar o desporto, principalmente quando se está em clubes com alguma ambição. É a tal questão das duas profissões. Mas era algo que me satisfazia. O ambiente escolar traz 'inputs' que não de um balneário e ajuda no crescimento pessoal e futebolístico", comentou o selecionador nacional de sub-21.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões