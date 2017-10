Continuar a ler

Consciente das "muitas dificuldades" que o Sp. Braga irá colocar ao S. Martinho, Rui Orlando espera que os seus jogadores "aproveitem a oportunidade para mostrar todo o seu valor". "É uma ocasião única, porventura, para evoluírem e conhecerem outra realidade, bem distinta, a que a maioria pretende chegar." Por isso, acrescenta o treinador, os jogadores devem "desfrutar do momento porque há coisas boas que podem acontecer a nível coletivo e individual".



Colocando "naturalmente" o favoritismo do lado do Sp. Braga, Rui Orlando, de 37 anos, assegura que o S. Martinho "não vai entrar derrotado". "Sabemos das dificuldades, mas se não pensássemos positivamente, nem valia a pena ir a jogo. Temos de pensar em valorizar o nosso trabalho e tirar partido daquilo que o jogo pode dar-nos", apontou o técnico, em Santo Tirso desde 2015. Consciente das "muitas dificuldades" que o Sp. Braga irá colocar ao S. Martinho, Rui Orlando espera que os seus jogadores "aproveitem a oportunidade para mostrar todo o seu valor". "É uma ocasião única, porventura, para evoluírem e conhecerem outra realidade, bem distinta, a que a maioria pretende chegar." Por isso, acrescenta o treinador, os jogadores devem "desfrutar do momento porque há coisas boas que podem acontecer a nível coletivo e individual".Colocando "naturalmente" o favoritismo do lado do Sp. Braga, Rui Orlando, de 37 anos, assegura que o S. Martinho "não vai entrar derrotado". "Sabemos das dificuldades, mas se não pensássemos positivamente, nem valia a pena ir a jogo. Temos de pensar em valorizar o nosso trabalho e tirar partido daquilo que o jogo pode dar-nos", apontou o técnico, em Santo Tirso desde 2015.

A dar os primeiros passos como treinador, depois de uma longa carreira como jogador, que terminou apenas no decurso de 2016/17, Rui Orlando pretende viver "uma experiência de grande aprendizagem pessoal e coletiva" na receção ao Sp. Braga.O treinador do S. Martinho, do concelho de Santo Tirso, tem uma Taça de Portugal no currículo, conquistada com a Académica, na época 2011/12, que considera ser "o maior marco da carreira". Agora vive uma "realidade diferente". "Estou a dar os primeiros passos como treinador e este é mais um desafio no crescimento que experiencio todos os dias. Encaro o jogo com muita naturalidade", disse a Record.

Autor: Bruno Freitas