O treinador Jorge Simão aproveitou as três semanas de interrupção competitiva que o Boavista atravessou, por força dos compromissos da Seleção e de ter sido prematuramente eliminado da Taça de Portugal, para introduzir um novo sistema tático no grupo.O modelo foi testado nos diversos desafios de preparação que a equipa realizou neste período e segundo o qual os axadrezados vão jogar com quatro médios e dois avançados. Com Bulos e Yusupha afastados das opções para a receção aos cónegos devido a lesão, tudo aponta para que a responsabilidade ofensiva fique a cargo de Rui Pedro e Leonardo Ruiz, dupla que se encontra ao serviço do clube do Bessa a título de empréstimo do FC Porto e do Sporting, respetivamente.Mudança tática para confirmar durante a receção ao Moreirense e que abre caminho à possibilidade de Rui Pedro e Leonardo Ruiz jogarem juntos pela primeira vez.

Autor: Pedro Malacó