Continuar a ler

O médio Florentino, com 45 internacionalizações pelas seleções lusas, é um dos sete jogadores do Benfica convocados por Hélio Sousa, que chamou cinco elementos do FC Porto e outros tantos do, com João Queirós, do Sporting de Braga, a ser o único chamado fora dos três grandes.Portugal vai tentar a qualificação para o Euro2017 frente à Croácia, Turquia e Polónia, num grupo 4 que será disputado em Paços de Ferreira, Fão, Vila do Conde, Felgueiras e Barcelos, de 23 a 28 de março.Apenas o vencedor do grupo vai garantir a presença no Europeu, que se vai disputar na Geórgia, de 02 e 15 de julho de 2017.Diogo Costa (FC Porto) e Luís Maximiano (Sporting).Abdu Conte (Sporting), Diogo Dalot, Diogo Queirós (FC Porto), Hélder Baldé, Pedro Pereira (Benfica), João Queirós ().Bruno Paz, Miguel Luís (Sporting), Rui Pires (FC Porto), Florentino e Gedson Fernandes (Benfica).João Filipe, José Gomes, Mesque Dju (Benfica), Rui Pedro (FC Porto) e Rafael Leão (Sporting).