Continuar a ler

Apostas com frutos imediatos no desempenho, como o comprovam os triunfos frente a Benfica e Feirense e o empate arrancado em Setúbal em partidas para o campeonato. Argumento também que não só sustentou a linha de continuidade do treinador, como deverá servir de pretexto para lançar Rui Pedro para o onze inicial frente ao Vilaverdense.



Fila de espera



Em termos de compatibilidade de funções Leonardo Ruiz, colombiano que está no Bessa a título de empréstimo do Sporting, apresenta-se como a alternativa mais aproximada para colmatar a disponibilidade física de Bulos, mas a verdade é que Leonardo Ruiz ainda não somou qualquer minuto desde que Jorge Simão assumiu o comando dos axadrezados. Em circunstâncias idênticas está Clarke, sendo que a última vez que o panamiano jogou também foi na era de Miguel Leal. Apostas com frutos imediatos no desempenho, como o comprovam os triunfos frente a Benfica e Feirense e o empate arrancado em Setúbal em partidas para o campeonato. Argumento também que não só sustentou a linha de continuidade do treinador, como deverá servir de pretexto para lançar Rui Pedro para o onze inicial frente ao Vilaverdense.Em termos de compatibilidade de funções Leonardo Ruiz, colombiano que está no Bessa a título de empréstimo do Sporting, apresenta-se como a alternativa mais aproximada para colmatar a disponibilidade física de Bulos, mas a verdade é que Leonardo Ruiz ainda não somou qualquer minuto desde que Jorge Simão assumiu o comando dos axadrezados. Em circunstâncias idênticas está Clarke, sendo que a última vez que o panamiano jogou também foi na era de Miguel Leal.

O avançado Rui Pedro deverá estrear-se a titular na eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vilaverdense, mas o técnico Jorge Simão conta ainda com Leonardo Ruiz e o panamiano Ricardo Clarke na manga para colmatar a vaga em aberto no eixo do ataque por força da grave lesão num joelho que Iván Bulos sofreu ao serviço da seleção do Peru.Desde que assumiu funções no Boavista Jorge Simão depositou sempre a sua confiança inicial no internacional peruano e Rui Pedro apresentou-se sempre como a alternativa que saltou do banco de suplentes.

Autor: Pedro Malacó