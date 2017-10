O jovem avançado Rui Pedro estreou-se a marcar pelo Boavista frente ao Estoril, no seu segundo jogo a titular, e aproveitou a ocasião para dedicar este sábado o tento às vítimas dos incêndios que assolaram Portugal."Não vou fugir nem abandonar esta luta. Ajudar essas pessoas todas que ficaram com tudo destruído por causa dos incêndios. Não serve de muito, mas é com respeito e com dignidade que olho para cada terra que foi destruída... Este golo é dedicado a todas essas pessoas. Eu e o Boavista estamos a apoiar tudo e todos", escreveu o internacional sub-19 na sua conta do Instagram.Recorde-se que Rui Pedro é natural de Pedorido, freguesia de Castelo de Paiva, concelho que também foi muito devastado pela tragédia dos incêndios, pelo que conhece de muito perto o drama do fogo.

Autor: Pedro Malacó