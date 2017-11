Continuar a ler

"Era importante que os intervenientes na arbitragem e os árbitros identificassem quem contribui para este ambiente. Para ultrapassar este momento era importante que não se criticasse árbitros, mas também que não se criticassem dirigentes sem nomear. Acham que sobre o Belenenses deve recair a suspeição sobre quem age incorretamente? Os árbitros devem identificar quem os ameaça. Sentimo-nos ofendidos com esta acusação genérica", começou por dizer.Rui Pedro Soares vai mais longe e diz não admitir que se transfira "esse mau ambiente para todos os dirigentes em Portugal"."Há momentos na vida em que temos de ser frontais. Provavelmente os árbitros têm razão, mas participem às entidades competentes. No caso do Belenenses, sinto-me ofendido com esta situação. A culpa não é de todos. Isto não é um repto, mas uma crítica. Têm de dizer quem é que contribui para este ambiente. Sinto-me atingido quando se faz uma acusação genérica", disse.O dirigente deixou escapar nas entrelinhas que terá havido algum desaguisado no final do jogo entre Belenenses e Chaves com o árbitro lisboeta João Capela, sem adiantar, contudo, o que se passou."Não vou comentar arbitragem, mas também não vou comentar no que se passou durante o jogo, mas também não vou comentar o que se passou no final do jogo", concluiu.