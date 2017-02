Continuar a ler

Karl é o único lesionado, no entanto, o médio Artur, reintegrado esta semana após três semanas a recuperar de lesão na coxa direita, fica de fora, por precaução.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Sacramento e Bolat.



Defesas: Anderson Luís, Hugo Basto, Jubal, Nelsinho, Velázquez e Vítor Costa.



Médios: Adilson, André Santos, Crivellaro, Nuno Coelho e Nuno Valente.



O guarda-redes Rui Sacramento e o defesa-esquerdo Vítor Costa regressaram este domingo aos convocados do Arouca, para o jogo com o Belenenses, que na segunda-feira encerra a 23.ª jornada da Liga NOS (20 horas).Em relação à convocatória anterior, o treinador Manuel Machado trocou Bracali por Rui Sacramento e o avançado Sancidino por Vítor Costa, deixando de fora dois jogadores que ficaram no banco no último encontro, sendo de prever que não haja variações no onze.

Autor: Lusa