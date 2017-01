Continuar a ler

A época brilhante que as arsenalistas estão a realizar na Liga, com apenas dois golos sofridos em 12 jornadas – o melhor registo entre 14 equipas do escalão principal –, também ajudou a guardiã, que já representou as sub-19, a ser chamada para os testes com a Irlanda do Norte (dia 17, no Jamor, e a 19 em Águeda). "Vindo para o Sp. Braga, aumentaram as expectativas, e o facto de estarmos a fazer um bom campeonato ainda as fez crescer mais. Era um sonho, quando se torna realidade é diferente. A sensação é muito boa", sublinha, radiante.Com o Europeu na mira, Rute Costa não esconde que gostaria de estar na Holanda, mas garante que não é, para já, a meta principal."É a nossa Seleção, mesmo que não esteja lá não fico triste. Mas com esta chamada ganhei esse objetivo. Prefiro pensar a curto prazo, vou continuar a trabalhar e a tentar mostrar que tenho qualidades", refere, com convicção. Relativamente a estes dois jogos de preparação com a Irlanda do Norte, a jovem explica que "numa fase de preparação qualquer adversário é ideal", reiterando querer estar "à altura do desafio".