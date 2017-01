Nem a Bundesliga, nem a Premier League, nem a NFL, nem a NBA: a competição desportiva que mais espectadores tem nas bancadas é o Torneio das Seis Nações, em râguebi.

Os dados constam do relatório 'The European Club Footballing Landscape', divulgado esta quinta-feira pela UEFA, e mostram que há 10 torneios de futebol no top 20 das competições desportivas que arrastam mais pessoas.

Cada um dos 15 jogos do Torneio das Seis Nações de 2015 teve, em média, 72 mil pessoas nas bancadas. A liga de futebol norte-americano (NFL) ocupa o segundo lugar, com 68.400 espectadores, à frente do último Mundial, do Brasil, que teve uma média de 52.592 espectadores. A Bundesliga, com 43.300 espectadores por jogo na época 2015/16, é o campeonato nacional de futebol que mais pessoas tem ao vivo. Para termos uma ideia, na mesma temporada, a Liga portuguesa teve uma média por partida de 10.803 espectadores.







Autor: Sérgio Krithinas