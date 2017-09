Continuar a ler

A já esperada superioridade do Arouca foi notória ao longo dos primeiros 45 minutos, assumindo o comando do encontro e tentando explorar as fragilidades da equipa do terceiro escalão.Apesar das poucas ocasiões de golo criadas pelos arouquenses, muito por culpa de um relvado sintético muito desgastado e seco, foi dos pés do avançado belga Bertacinni que saiu a primeira tentativa de balançar as redes, quando contornou bem o guarda-redes Hugo Cardoso e viu Yaka cortar em cima da linha de baliza.Com o passar dos minutos e perante a ineficácia dos seus atletas, a insatisfação do novo técnico do Arouca, Miguel Leal, era evidente no banco, enquanto o Sacavenense ganhava fôlego no terreno e ia acreditando que era possível causar surpresa.Contudo, e já perto do tempo de descanso, os recém-despromovidos à II Liga chegaram à vantagem, na transformação de uma grande penalidade. Uma mão infantil de Yaka não passou em claro para o árbitro Rui Oliveira, que prontamente apontou para a marca dos onze metros, onde o capitão Nuno Coelho não perdoou.Se a primeira parte tinha sido dominada pelos visitantes, na segunda, o Sacavenense entrou com outro fulgor e determinado em chegar pelo menos ao empate, mas as duas oportunidades desperdiçadas por Iaquinta mantiveram a desvantagem.O Arouca acabou por desistir de tentar dilatar o resultado, limitou-se a defender e segurou a vantagem tremida até final, com o Sacavenense a estar sempre perto de repor a igualdade por diversas vezes.0-1, Nuno Coelho, 40 minutos (penálti).Hugo Cardoso, Diogo Duque, Yaka Medina, Mohamed Kaba (Nélson Torres, 82), Nuno Borges, Carlos Saavedra, Joel Neves (Robinho, 74), João Job, Tiago Santos, Iaquinta (Pedro Augusto, 67) e Cláudio Oliveira.Suplentes: Gonçalo Araújo, André Duarte, Ivo Miranda, Robinho, Nélson Torres, Pedro Augusto e Paulo Ferreira.Bruno Dias.Rafael Bracali, João Amorim, Nuno Coelho, Hugo Basto, Nelsinho (Vítor Costa, 69), André Santos, Burnes, Paolino Bertacinni (Roberto, 65), Bruno Alves, André Bukia e Rui Areias (Benny, 82).Suplentes: Marko Lazarevic, Benny, Vítor Costa, Roberto, Adílio Santos, Jefre Vargas e Yan Moses.Miguel Leal.Rui Oliveira (AF Porto).cartão amarelo para André Santos (25), Mohamed Kaba (39), Nelsinho (42) e Bruno Alves (90+3).cerca de 600 espectadores.