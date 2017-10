A SAD do Belenenses insurgiu-se hoje contra "o ignóbil, mentiroso e moralmente abjeto comunicado do Tondela", que acusou os lisboetas de falta de solidariedade por não concordarem com o adiamento do jogo entre as duas equipas.



Em nota enviada à imprensa, a direção da SAD do Belenenses esclarece que, diante do requerimento do Tondela para adiar o jogo marcado para domingo, se deslocou, esta manhã, àquela que foi uma das cidades mais fustigadas pelos incêndios para reunir com os representantes da equipa local e com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.





Continuar a ler

"Nessa reunião tripartida, o Belenenses SAD tomou a posição de que, se o fundamento do adiamento fossem os trágicos acontecimentos do passado fim de semana, todos os jogos da jornada deviam ser adiados. Todavia, ficou claro que o adiamento do jogo Tondela-Belenenses era justificado pelos condicionamentos que a poluição atmosférica impunha para a preparação desportiva do Tondela", explica o comunicado.Apesar de ter um jogo no sábado seguinte, dia 28 de outubro, em Lisboa, o Belenenses SAD, "com prejuízo dos seus interesses desportivos", propôs adiar o jogo com o Tondela até terça-feira, dia 24 de outubro, "de modo a permitir a recuperação desportiva do Tondela", com as três partes a alcançarem um acordo para que o mesmo fosse disputado na próxima segunda-feira."Nessa ata, o Tondela disse: "O CD Tondela retira o requerimento apresentado no dia de ontem junto da Liga Portugal". [...] Disse também o seguinte: "penalizado pelo facto de ter de jogar na Madeira no sábado". Como se vê, a questão do Tondela para preferir não jogar na segunda ou terça-feira, dias 23 e 24, era estritamente do foro desportivo -- o seu jogo na Madeira no sábado seguinte", defende a entidade.A SAD do Belenenses entende assim que "o Tondela mente, contrariando as razões que apresentou, que eram unicamente do foro desportivo", e que "volta a mentir, desta vez por omissão, ao não mencionar que havia aceitado e assinado um acordo para o jogo se realizar na segunda feira, dia 23 de outubro"."O Tondela, tendo optado a posteriori por jogar no domingo, em vez de na segunda feira, certamente por razões desportivas, não hesitou em usar as vítimas inocentes duma tragédia para justificar a sua mudança de posição. Além disso, o Tondela incorre na infâmia de tentar aviltar uma instituição centenária do futebol e do desporto português", acusa a nota.A SAD do clube do Restelo reporta-se ao comunicado emitido ao final da tarde, no qual os 'auriverdes' acusaram os mais altos responsáveis do Belenenses de falta de solidariedade, sensibilidade e bom senso."Infelizmente, e apesar de todos os manifestos de solidariedade que as várias instituições do nosso futebol têm tido com o Tondela e com os tondelenses, o Belenenses recusou liminarmente adiar o encontro para datas que se encontram livres no calendário das duas sociedades, impondo-nos uma única proposta no mínimo afrontosa de realizar o encontro 48 horas depois [terça-feira]", refere.O Tondela considerou que se tratou de "uma desfeita", que deixou os 'auriverdes' "estarrecidos com a falta de bom senso" dos responsáveis do Belenenses."Ainda se chegou a um princípio de acordo para que o jogo fosse realizado na segunda-feira seguinte, apenas 24 horas depois do horário original, mas dita a razão que tal não significa qualquer mudança face ao que se impunha e ao que nos parece razoável", acrescenta.Na sequência dos incêndios que assolaram todas as freguesias do concelho de Tondela, na madrugada da passada segunda-feira, o Tondela solicitou à Liga Portuguesa de Futebol o adiamento da receção ao Belenenses, da nona jornada, agendada para as 16:00 de domingo.O Tondela sustentou o pedido de adiamento do jogo na má qualidade do ar, que afetou "de forma determinante os trabalhos da sua equipa profissional".

O comunicado do Belenenses:

Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD insurge-se contra o ignóbil, mentiroso e moralmente abjeto comunicado do CD Tondela - Futebol, SDUQ (Tondela) publicado hoje.

O Tondela apresentou um requerimento de adiamento do jogo com o Belenenses SAD marcado para o próximo domingo, dia 22 de Outubro.

Em face do referido requerimento do Tondela, o Belenenses SAD deslocou-se esta manhã a Tondela, para se reunir com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e o Tondela e se chegar a um entendimento sobre a data do jogo.

Nessa reunião tripartida, o Belenenses SAD tomou a posição de que, se o fundamento do adiamento fossem os trágicos acontecimentos do passado fim-de-semana, todos os jogos da jornada deviam ser adiados. Todavia, ficou claro que o adiamento do jogo Tondela – Belenenses era justificado pelos condicionamentos que a poluição atmosférica impunha para a preparação desportiva do Tondela.

Apesar de ter um jogo no sábado seguinte, dia 28 de Outubro, em Lisboa, o Belenenses SAD, com prejuízo dos seus interesses desportivos, propôs adiar o jogo com o Tondela até 3ª feira, dia 24 de Outubro, de modo a permitir a recuperação desportiva do Tondela.

Nessa reunião, foi alcançado um acordo entre as três partes, transcrito em ata assinada pelo Belenenses SAD e pelo Tondela, para que o jogo se realizasse na próxima 2ª feira, dia 23. Nessa ata, o Tondela disse: "O CD Tondela retira o requerimento apresentado no dia de ontem junto da Liga Portugal" (v. Anexo).

Nessa ata, o Tondela disse também o seguinte: "penalizado pelo facto de ter de jogar na Madeira no sábado".

Como se vê, a questão do Tondela para preferir não jogar na 2ª ou na 3ª feira, dias 23 e 24, era estritamente do foro desportivo – o seu jogo na Madeira no sábado seguinte.

Já se vê que no comunicado a que ora se responde, o Tondela mente, contrariando as razões que apresentou, que eram unicamente do foro desportivo.

O Tondela volta a mentir, desta vez por omissão, ao não mencionar que havia aceitado e assinado um acordo para o jogo se realizar na 2ª feira, dia 23 de Outubro.

Por este comunicado, o Tondela suja a memória das vítimas dos trágicos acontecimentos, pois usa-as para, afinal, tentar justificar o facto de estar a contrariar a posição que assumiu num acordo tripartido, consignado num documento que assinou, juntamente com o Belenenses e a Liga.

O Tondela, tendo optado a posteriori por jogar no domingo, em vez de na 2ª feira, certamente por razões desportivas, não hesitou em usar as vítimas inocentes duma tragédia para justificar a sua mudança de posição.

Além disso, o Tondela incorre na infâmia de tentar aviltar uma instituição centenária do futebol e do desporto português.

O Belenenses SAD manifesta o seu repúdio por tão leviano, desumano e cobarde aproveitamento da memória das vítimas dos trágicos incêndios do passado domingo.

O Belenenses SAD repudia também o comportamento do Presidente do Clube de Futebol "Os Belenenses", que mais uma vez tentou aproveitar lestamente uma oportunidade para denegrir e prejudicar a equipa profissional de futebol do Belenenses, tendo tido, é claro, o "cuidado" de não perguntar ao Belenenses SAD o que se havia passado.