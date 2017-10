Continuar a ler

Na quinta-feira, numa sessão de esclarecimento aos associados do Leixões, a direção acusara a SAD de "incumprimento do protocolo" e de "atrasos no pagamento da renda do Lar do Atleta", situação que o presidente da administração Paulo Lopo, em declarações à Lusa, considera como "a versão" daqueles dirigentes.



"Ambas as partes efetuaram um acordo sobre a utilização do Lar do Atleta e um plano prestacional de pagamentos sobre a conta corrente que transitava do passado, tendo como efeito o pagamento na íntegra do protocolo, ficando assim saldadas as contas entre ambas as instituições que representam o nosso Leixões", lê-se na nota publicada na internet.



Em face do acordo alcançado, entende a SAD estarem "criadas as condições necessárias" para que cada uma das partes faça o melhor trabalho possível em prol do clube de Matosinhos.



Os responsáveis da SAD e da direção do Leixões estiveram esta segunda-feira reunidos no Estádio do Mar, em Matosinhos, tendo chegado a acordo sobre as dúvidas existentes em torno das contas que na última semana foram alvo de polémica.Em comunicado publicado na página do clube no Facebook, a SAD anunciou ter sido alcançado um acordo "sobre as dúvidas existentes entre ambas as partes no que respeita às contas entre as duas instituições".

Autor: Lusa