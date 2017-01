Continuar a ler

Uchebo ingressou no Boavista na época 2014/15. No final da época seguinte, os responsáveis boavisteiros comunicaram-lhe que "a equipa técnica de então", chefiada por Erwin Sánchez, não contava com os seus serviços, nem com os do seu compatriota Uche Nwofor.



O Boavista anunciou esta quarta-feira um "acordo amigável de rescisão" com o atacante nigeriano Michael Uchebo, acrescentando que "foi muito importante a mediação do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol" para a solução encontrada.A informação, veiculada através da página dos axadrezados no Facebook, refere que o acordo produz "efeitos imediatos" e termina com um agradecimento do Boavista ao Sindicato pela sua "postura responsável e dialogante, na defesa do atleta, mas também do futebol".

Autor: Lusa