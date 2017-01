Continuar a ler

No que respeita à equipa de futebol, há a referir esta segunda-feira apenas uma sessão de trabalho, na qual o dianteiro Kléber se treinou no relvado, mas sob orientação médica, e o lateral Mano realizou tratamentos, seguidos de trabalho de ginásio e exercícios de corrida no relvado.



Na quarta-feira, o grupo comandado por Pedro Carmona tem previstas duas sessões de preparação, às 10h30 e às 17 horas, ambas à porta fechada. No que respeita à equipa de futebol, há a referir esta segunda-feira apenas uma sessão de trabalho, na qual o dianteiro Kléber se treinou no relvado, mas sob orientação médica, e o lateral Mano realizou tratamentos, seguidos de trabalho de ginásio e exercícios de corrida no relvado.

A SAD do Estoril chegou esta segunda-feira a acordo com o avançado Felipe Augusto para a rescisão do contrato existente e que deveria vigorar até ao final da temporada. O dianteiro chegou à Amoreira a meio do ano de 2015, mas nunca conseguiu confirmar os créditos de goleador com que chegou referenciado do Brasil.Apesar do divórcio, os "canarinhos" continuam a antever "um futuro promissor" para Felipe Augusto, a quem agradeceram o empenhamento demonstrado ao longo deste ano e meio de ligação.

