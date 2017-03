Continuar a ler

Além do mais, assegura a SAD axadrezada, "tal decisão diz apenas respeito a uma pequena minoria dos credores privados (cerca de 13% dos créditos)", sendo que os restantes 87% dos créditos, "cujos credores subscreveram e outorgaram o acordo extrajudicial Sireve", está em pleno vigor, "designadamente para as entidades públicas, Autoridade Tributária e Segurança Social, com as quais esta SAD tem cumprido plenamente os acordos vigentes".Por entre críticas às manobras que, "em determinados momentos 'cirúrgicos'", tentam dificultar a vida do clube e que "apenas servem para mais reforçar e fortalecer o apoio de todos os boavisteiros" à instituição, a SAD boavisteira reconhece que a vida do clube, em termos financeiros, não tem sido fácil, após o regresso ao principal escalão do futebol português e apresenta mesmo um exemplo muito curioso."Para que alguns o possam entender e ter devida noção, e apenas a título de exemplo recente, metade do salário anual de um jogador internacional do nosso adversário do jogo anterior [FC Porto] dá para pagar todo o nosso orçamento anual para o plantel e equipa técnica", assegura a administração da SAD do Boavista, aproveitando para enaltecer o desempenho dos seus profissionais."E nem por isso a nossa equipa deixou de se bater em tal jogo com grande brio e profissionalismo, fazendo uma partida equilibrada e conseguida, como por toda a crítica reconhecido", concluem os responsáveis axadrezados.