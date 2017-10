Continuar a ler

Com uma previsão de proveitos de 1.955.328 euros e de despesa de 1.949.621 euros, a SAD registou em agosto "um aumento de 7% nas receitas" e um "abaixamento de 3 a 4% nas despesas", disse aquele responsável, considerando que as "contas da administração estão completamente controladas"."É uma realidade que tende a manter-se", argumentou Paulo Lopo baseando-se no facto de a equipa ter garantido o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga e de ter chegado à quarta eliminatória da Taça de Portugal.O orçamento abrange o plantel principal, a equipa B e os escalões Sub-19 e Sub-18 de futebol.Numa "divulgação que é, ao mesmo tempo, uma clarificação" da forma como a SAD funciona, a informação colocada na página da SAD no Facebook dá ainda conta do valor do protocolo com o clube, que é de 102 mil euros.Em resposta a polémica levantada pela direção do Leixões na sessão de esclarecimento ocorrida há quase duas semanas, o administrador afirmou "não conhecer na Liga NOS e na 2.ª Liga nenhuma SAD com um protocolo tão grande como o do Leixões".Do mesmo modo, e sobre o anúncio de recusa da direção de nomear um administrador para a SAD alegando desconhecer as contas, Paulo Lopo revelou que "o orçamento foi apresentado ao clube há 15 dias" e que as "contas de 2015 são também do conhecimento do presidente da direção, Duarte Anastácio"."O administrador da direção está pedido por carta, por nós, há mais de seis meses", revelou o presidente da SAD para quem a melhor forma da direção conhecer as contas "é nomeando já o seu administrador", anunciando que "as contas de 2016 até maio já foram disponibilizadas à direção e ao presidente da assembleia geral".