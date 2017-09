Continuar a ler

Num vídeo publicado na página oficial do Leixões no Facebook, e em declarações ao canal de televisão Cayman27, Neil Murray explicou que a visita de cerca de uma semana dos responsáveis da SAD inclui o acompanhamento de jogos de sub-17 e sub-20."Isto vai ao encontro do que pretendemos, criar oportunidades quer a nível académico quer profissional. Em situações como esta, quando clubes como o Leixões mostram interesse em iniciar relações tanto com a federação como com o governo, abre-se a oportunidade de mostrar o que temos nos mais diversos escalões", acrescentou o responsável.Afirmando esperar que a oportunidade que vier a surgir desta parceria não se restrinja à aquisição de jogadores, Murray avançou que as conversas irão incidir "sobre possibilidades para mais jogadores, bem como treinadores, equipas técnicas, em tudo o que possa ser útil".Vários líderes de clubes das ilhas Caimão têm trabalhado no sentido de aumentar as oportunidades para os futebolistas locais, com Murray a admitir que o Leixões poderá ser uma nova janela para essa transição.Segundo fonte do clube, a comitiva do Leixões vai manter-se em contactos nas ilhas até meio da próxima semana.