O último lugar na classificação preocupa a SAD do Estoril e os responsáveis pelo futebol profissional dos canarinhos estão a preparar alterações no plantel. Além do novo técnico, que deve chegar nos próximos dias, a SAD prepara-se para contratar três ou quatro reforços no mercado de Inverno.

Entretanto, foi ontem dada a justificação para a ausência de Abner frente ao Rio Ave. O lateral está a recuperar de um problema físico.