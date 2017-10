Continuar a ler

A SAD do Belenenses respondeu esta quinta-feira à direção do clube negando que tenha qualquer dívida para com esta. Em comunicado, a SAD liderada por Rui Pedro Soares lembra que já anteriormente o clube reclamara cerca de meio milhão de euros mas que o tribunal declarou a dívida inexistente."Essa questão foi definitivamente julgada por tribunal arbitral que determinou que a Belenenses SAD não devia um cêntimo ao CFB, à data de 31 de Dezembro de 2016", poder ler-se. "Infelizmente, a Direção do CFB volta a insistir na mesma estratégia de intoxicação e mentira".

