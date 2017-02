Continuar a ler

Massaia com gripe



O brasileiro Victor Massaia não participou nos trabalhos de ontem devido a gripe, ao passo que Felipe Lopes, Ricardo, Hamdou e Mathaus estão afastados das opções para a receção ao Arouca devido a lesão.

Com as contas da permanência na 1ª Liga praticamente fechadas, começa a ganhar expressão a importância da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Vitória de Guimarães. A primeira mão da eliminatória disputa-se na cidade berço, no primeiro dia de março, mas a SAD já está a desenvolver iniciativas no sentido de cativar o máximo de apoio possível. Por esse motivo decidiu oferecer os bilhetes a todos os associados que queiram assistir ao jogo.Uma medida para convencer o máximo de transmontanos a fazer a viagem até Guimarães, na certeza que os adeptos só têm de pagar 10 euros pelo transporte oficial.

Autor: Paulo Silva Reis