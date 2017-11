Continuar a ler

Clube já... divulgou o acórdão



Ao final da tarde, o Belenenses acabou por divulgar no seu site oficial, em dois pdf's, aquilo que a SAD dos azuis pretendia.



Parte 1

Parte 2

A SAD do Belenenses vai entregar esta quinta-feira um requerimento no Centro de Arbitragem Comercial de Lisboa para que seja tornado público o processo que os opôs ao clube. A Codecity, empresa detentora da SAD belenense, quer que os sócios e adeptos do emblema do Restelo conheçam todos os contornos, no entanto o requerimento só pode ser aceite se as duas partes concordarem, ou seja, se o clube concordar.Recorde-se que esta quarta-feira o Tribunal Arbitral constituído no âmbito do Centro de Arbitragem de Lisboa, decidiu por unanimidade extinguir o acordo parassocial "por ser terem verificado sucessivas violações do dever de lealdade". o Tribunal era constituído por um elemento indicado pelo clube, um pela SAD e um outro, o presidente, escolhido por ambos. Os três votaram no mesmo sentido. Esta decisão não é alvo de recurso.

Autor: Cláudia Marques