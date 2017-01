Javi Chica já não vai reforçar o plantel do Estoril. O lateral-direito espanhol, de 31 anos, esteve nos últimos dias em Portugal mas não chegou a acordo com a SAD dos canarinhos e não assinou.

Os responsáveis pelo futebol profissional do Estoril não fizeram qualquer comentário sobre o assunto, tal como não tinham confirmado a presença do jogador em Portugal após um pedido expresso do técnico, Pedro Carmona.

A falta de acordo pode também estar ligada a outro fator: a lesão de Nuno Lopes não obrigará a uma paragem tão longa como se chegou a temer. Só hoje o Estoril vai revelar o resultado dos exames a que o lateral foi submetido.

Arrumar a casa

Entretanto, a SAD aproveita o período do mercado de inverno para acertar algumas situações do plantel. O médio Billal já tinha saído a título definitivo, para os turcos do Manisaspor, e ontem foi anunciada a cedência de Baltazar, até final da época, ao 1º Dezembro.

Quem também pode estar de saída é o extremo Matheus Índio. A SAD recebeu o contacto de um intermediário do CSKA Moscovo e aguarda a proposta oficial dos russos. Isto duas semanas depois de ter adquirido 50 por cento do passe do jogador ao Vasco da Gama, do Brasil.