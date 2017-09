Continuar a ler

Em relação à última convocatória, Rafael Costa recuperou e está de regresso. Em sentido contrário, Alan Schons saiu das escolhas Manuel Machado.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Jhonatan, Felipe;



Defesas: Ruben Lima, Koffi, André Micael, Iago, Mohamed;



Médios: Neto, Alfa Semedo, Bruno Ramires, Rafael Costa;



Avançados: Bilel, Zizo, Arsénio, Tozé, Cadiz, Ronaldo Peña, Ernest.





Pierre Sagna é a principal ausência do Moreirense para a receção ao Sporting, este sábado, às 18H15, referente à 7.ª jornada da Liga NOS. Tal comojá tinha avançado, o lateral direito sofreu um traumatismo no pé direito e estava em dúvida para a receção aos leões mas, agora, é baixa confirmada. Koffi Kouan, lateral de 19 anos, que foi titular na primeira jornada, afigura-se como o principal candidato a assumir o lugar.O jogador francês junta-se, assim, a Bruno Silva, Dramé e Fati, que já tinham sido baixas, por lesão, na jornada anterior (derrota com o Chaves por 3-0, fora).