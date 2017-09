Continuar a ler

De fora, face à última convocatória - receção que ditou um empate (1-1) com o Sporting - ficou, por opção, o avançado Ernest.Também o avançado Fati, que devido a uma rotura do ligamento cruzado no joelho direito enfrentará uma paragem de vários meses, mantém-se ausente dos eleitos.Moreirense, 16.º classificado, e Paços de Ferreira, 13.º, ambos com seis pontos, defrontam-se no sábado, pelas 16 horas, em Paços de Ferreira, num jogo que será arbitrado por Gonçalo Martins da associação de futebol de Vila Real.Jhonatan e Felipe.Ruben Lima, Koffi, Sagna, André Micael, Hichem, Iago e Mohamed.Neto, Alfa Semedo, Bruno Ramires e Rafael Costa.Bilel, Zizo, Arsénio, Tozé, Cadiz e Ronaldo Peña.