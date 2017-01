O método de avaliação dos árbitros em Portugal, bem como a atribuição da respetiva nota, é um dos temas que mais discussão tem gerado nos últimos dias. Ainda esta segunda-feira, Bruno de Carvalho recorreu à sua página de Facebook para propor várias propostas para a arbitragem, falando também nos critérios de avaliação. Por isso, Record mostra-lhe aqui quais os parâmetros que são utilizados atualmente pelo Conselho de Arbitragem (CA).

Desde o início desta temporada que os árbitros são avaliados com notas que vão de 1 a 10. Considera-se avaliação positiva a partir da nota 7,90 (inclusivamente). Para lá chegar, é preciso avaliar o grau de dificuldade do jogo, a forma como foram resolvidas situações técnicas e disciplinares, a dificuldade das decisões, a adversidade da partida, entre outros fatores.

Nota

9,0 a 10,0

8,5 a 8,9

8,3 a 8,4

8,0 a 8,2

7,9

7,8

7,5 a 7,7

7,0 a 7,4

-7,0 Avaliação

Excelente desempenho

Muito bom

Bom

Satisfatório +

Satisfatório -

Insatisfatório

Muito insatisfatório

Fraco

Muito fraco

Para ter uma avaliação de "Excelente desempenho", um árbitro precisa de:a) Jogo de grau de dificuldade classificado muito difícilb) Situações do foro disciplinar (expulsões) bem resolvidasc) Ambiente do jogo muito adversod) Situações técnicas (Ex: vários pontapés de penálti, fora de jogo), pelo menos duas destas situações de difícil análisee) Outros aspetos dignos de registo (Ex: condições atmosféricas muito adversas, prolongamento)As notas vão baixando em jogos considerados mais simples de dirigir ou em função de pequenos erros menores. Mas basta um erro relevante para que a nota baixe automaticamente para o limiar da negativa (7,90). Na escala utilizada pela Secção de Classificações do CA, a avaliação de "Satisfatório -" obtém-se nestas situações:a) Um jogo onde pelo uma das partes foi classificada como difícil ou muito difícilb) Teve um desempenho bem positivo nas decisões técnicas e disciplinares, apesar de numa situação pontual, tenha cometido um erro relevante.Por "erro relevante", o CA considera más decisões nas seguintes situações: expulsões, foras de jogo, pontapés de penálti, e infrações não sancionadas e que imediatamente resultam em golo.Isto faz com que um árbitro que tenha cometido um erro num penálti, por exemplo, muito dificilmente tenha nota positiva. Mais do que um erro relevante fará com que a nota desça abruptamente.Mais grave ainda são erros em decisões "cruciais" e que têm a ver com golo. Isto é: um golo mal validado, por exemplo, é considerado um erro num lance crucial, e ainda é mais penalizador para o árbitro.Para ficar com nota abaixo de 7, um árbitro terá de cometer "cinco ou mais erros relevantes ou dois erros de direito", que resultam aplicação errada das leis do jogo (por exemplo, se um fora de jogo for punido com um livre direto).