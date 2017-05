Está confirmada a saída de José Mota do comando técnico do Aves, depois de ter conduzido o clube nortenho à subida de divisão.O experiente treinador esteve reunido com o presidente da SAD, Luiz Andrade, durante a tarde desta segunda-feira, e a saída de Mota foi confirmada por ambas as partes há momentos, durante a homenagem ao clube realizada na Câmara Municipal de Santo Tirso.Quanto à sucessão, Luiz Andrade não desfez o mistério. Recorde-se que Ricardo Soares, que esteve ao serviço do Chaves, já foi apontado ao comando técnico dos avenses.

Autor: Tiago Ribeiro