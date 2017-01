O Arouca emprestou Jorginho ao Saint-Étienne até ao fim da temporada, informou o clube francês em nota publicada no site oficial. O empréstimo contempla opção de compra no final da época.Jorginho chegou a Arouca em 2015/16, proveniente do Manchester City, mas não jogou mais do que quatro partidas. No entanto, a sua evolução fê-lo ganhar espaço na equipa de Lito Vidigal e esta temporada já participou em 12 partidas, em que marcou cinco golos, suficientes para fazer de si um dos melhores marcadores do Arouca, a par com Walter González.

Autor: João G. Oliveira