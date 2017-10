A SAD do Feirense disponibilizou ingressos gratuitos para todos os sócios e simpatizantes do clube que queiram apoiar a equipa orientada por Nuno Manta no terreno do V. Guimarães. Apesar de o jogo de amanhã ser para a Taça CTT, pela Feira entende-se que é uma boa oportunidade para travar a série negra de quatro derrotas consecutivas.