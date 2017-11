A derrota por 1-0 no reduto do Louletano ditou a saída do treinador do Louletano, Sander Guerreiro.A equipa não ganha desde 10 de outubro e vive um ciclo de cinco jogos sem triunfos, tendo caído para o 10.º lugar na classificação da Série do Campeonato de Portugal, com apenas dois pontos de vantagem sobre a zona de descida.Nas próximas horas será anunciado o novo treinador.

Autor: Armando Alves