O Santa Clara, que não vencia há quatro jogos, chegou primeiro à baliza adversária, através de Rúben Saldanha, que, na primeira jogada rematou por cima da baliza de André Ferreira.Pouco depois, o Benfica B, que tinha vencido os últimos três jogos, respondeu com um remate de Diogo Gonçalves, para defesa Serginho.Aos 12 minutos, no seguimento de um canto marcado por João Reis, Accioly cabeceiou fazendo a bola passar muito perto do poste da baliza das 'águias' e, no minuto seguinte, Zé Gomes passou para um remate de Heriberto, que o guardião da formação açoriana a conseguiu segurar à segunda investida.Accioly deu vantagem ao Santa Clara, aos 23 minutos, depois de um canto marcado por Osama, num remate sem hipótese de defesa para André Ferreira.Ainda antes do intervalo, Jota fez um remate rasteiro que passou a escassos centímetros da baliza de Serginho, desperdiçando uma boa jogada na direita de Pêpê.No início da segunda parte, Clemente, primeiro, e Pineda, depois, ainda chegaram a introduzir a bola na baliza 'encarnada', mas, em ambos os casos, Hélder Malheiro invalidou as jogadas, por fora de jogo.Clemente chegaria, finalmente, ao golo, aos 72, aumentando a vantagem para os micaelenses, antes de Joel Silva 'trair' Serginho, nos momentos finais, fixando o resultado em 2-1.Com este triunfo, o Santa Clara subiu ao quinto lugar, com os mesmos 48 pontos da Académica, e aproximou-se do Benfica B, quarto classificado, com 50.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Accioly,23 minutos.2-0, Clemente, 72.2-1, Joel Silva, 90+5 (na própria baliza)Serginho, Rui Silva, Accioly, Vítor Alves, Igor, Osama (Hugo Santos, 80), Pacheco, Ruben Saldanha, Pineda (Berny Burke, 75), João Reis e Clemente (Joel Silva, 85).(Suplentes: Pedro Soares, João Dias, Berny Burke, Hugo Santos, Diogo Coelho, Guilherme e Joel Silva).Treinador: Carlos Pinto.André Ferreira, Jota (Luquinhas, 79), Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Pêpê, Florentino Luís (Romário, 75), Buta, Heriberto, Diogo Gonçalves e Zé Gomes (Dálcio, 61).(Suplentes: Zlobin, Romário, Pedro Amaral, Rui Escoval, Dálcio, Pipo e Luquinhas).Treinador: Hélder Cristóvão.Hélder Malheiro (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Reis (20), Jota (22), Vítor Alves (46), Buta (75), Luquinhas (80), Hugo Santos (87) Yuri Ribeiro (88) e Pacheco (87).2.642 espectadores.