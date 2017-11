Continuar a ler

O Desportivo de Chaves estabeleceu-se nos primeiros minutos junto à área 'encarnada' e patrocinou a primeira jogada de perigo num remate de Platiny à figura de Marco, logo no primeiro minuto.Aos 15 minutos, o jogo mudou de rumo, com o Santa Clara a criar a primeira jogada de perigo numa excelente jogada no corredor lateral, que culminou nos pés de Gorupec, que não conseguiu rematar à baliza por intervenção da defesa flaviense.Poucos minutos depois, surgiu o primeiro golo da formação açoriana, num remate de Fernando, após assistência de Saldanha.O Santa Clara tinha alcançado uma nova dinâmica em campo e aos 23, no seguimento de um livre de João Reis, Thiago Santana falhou o 'alvo', num cabeceamento ao primeiro poste. Na recarga apareceu Vitor Alves que, já em cima da baliza de António Filipe, fez o 2-0.Na resposta, Ruben Ferreira, com um pontapé cruzado e perigoso, fez a bola passar ao lado do poste esquerdo da baliza açoriana.Thiago Santana podia ter ampliado a vantagem, aos 32, após passe de Fernando, não fosse a defesa de António Filipe.Na segunda parte, Luís Castro fez entrar dois avançados, na tentativa de dar a volta ao jogo, mas a formação açoriana continuava a demonstrar que queria seguir na Taça de Portugal e, aos 49 minutos, Thiago Santana protagonizou um cabeceamento perigoso ao poste da baliza transmontana.Cerca de dez minutos depois, Thiago Santana correu para baliza e rematou para a defesa do guarda-redes flaviense.Aos 60 minutos, António Filipe faz mais uma boa defesa, a um remate cruzado de Minhoca, numa altura em que o Santa Clara estava, mais uma vez a jogar por cima do Desportivo de Chaves.Já depois de Luís Castro ter lançado mais um avançado em campo, o árbitro Hugo Miguel marcou grande penalidade, aos 73, a castigar a mão na bola de Marcelo. O guarda-redes do Santa Clara opõe-se bem ao Tiba.A vantagem galvanizou os adeptos do Santa Clara que, nos minutos finais, com a qualificação para os oitavos de final praticamente certa, incentivaram o clube, no encontro que teve a maior assistência desta época desportiva (3.487 espetadores).Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Fernando, 19 minutos.2-0, Vitor Alves, 23.Marco, Gorupec, Marcelo, Vitor Alves, João Reis, Pacheco, Minhoca (Pineda, 89), Osama Rashid, Saldanha, Thiago Santana (Kaio, 79) e Fernando (Clemente, 66).(Suplentes: Rodolfo, Burke, Clemente, Pineda, Guilherme, João Pedro e Kaio).Treinador: Carlos Pinto.António Filipe, Paulinho, Domingos Duarte, Maras, Ruben Ferreira (Perdigão, 61), Patrão, Bressan (Matheus Pereira, 46), Tiba, Hamdou (Jorginho,46), Davidson e Platiny.(Suplentes: Emanuel Novo, Anderson, Jefferson, Perdigão, Jorginho, Pedro Queirós e Matheus Pereira).Treinador: Luís Castro.Hugo Miguel (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ruben Ferreira (11), Rodolfo (17), Osama Rashid (38), Thiago Santana (62), Marcelo (73), Pacheco (81), Patrão (82), João Reis (84) e Vitor Alves (87).3 487 espectadores.