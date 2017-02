Continuar a ler

Apesar da superioridade numérica, o Santa Clara só conseguiu marcar na segunda parte, numa partida que ficou ainda marcada pelas expulsões de Danielson (63'), segundo cartão amarelo e que deixou o Cova da Piedade com nove jogadores em campo, e de Pacheco (73'), por agressão e que deixou o Santa clara com dez.Num encontro em que Carlos Pinto fez algumas alterações à habitual equipa titular do Santa Clara, valeu aos açorianos uma excelente defesa de Serginho, logo aos oito minutos, evitando assim que os visitantes se adiantassem, depois de remate de cabeça de Silas.A equipa da margem sul viu-se reduzida a dez jogadores aos 30 minutos, com o mesmo Silas a ver o vermelho direto por agressão a Igor.Aos 54 minutos, Danielson carregou Joel Silva na grande área e o árbitro João Mendes marcou grande penalidade favorável à formação de Ponta Delgada. No minuto seguinte, Rashid Osama faz o 1-0 para o Santa Clara.Apenas três minutos depois, numa assistência feita pelo jogador iraquiano, foi a vez de Joel Silva se estrear a marcar pelo Santa Clara.Aos 63 minutos, o Cova da Piedade ficou reduzido a nove, com a expulsão, por acumulação de amarelos, de Danielson, para, 10 minutos depois, ser a vez de o Santa Clara ficar reduzido a dez, com a expulsão de Pacheco por agressão a Evaldo.Com esta vitória, o Santa Clara subiu provisoriamente ao quarto lugar, enquanto o Cova da Piedade, no primeiro jogo orientado por João Barbosa, desceu ao 13.º lugar.Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.Santa Clara-Cova da Piedade, 2-0Ao intervalo: 0-0.1-0, Rashid Osama, 55' (penálti)2-0, Joel Silva, 58'Serginho, Rui Silva, Accioly, Vítor Alves, Igor, Osama Rashid, Pacheco, Ruben Saldanha (Clemente, 65'), Pineda (João Reis, 59'), Joel Silva (Diogo Santos, 76') e Berny BurkePedro Soares, João Dias, Diogo Santos, Clemente, Hugo Santos, Guilherme e João ReisCarlos PintoPedro Alves, Danielson, Evaldo, Silas, Chico Gomes, Rui Varela (Roberto Cunha, 66'), Adilson (Ballack, 55'), Siama Bamba, Luís Silva (Robson, 74'), Irobiso e Bruno BernardoGuilherme, Yi, Carlos Alves, Filipe Godinho, Robson, Ballack e Roberto CunhaJoão BarbosaJoão Mendes (AF Santarém)Cartão amarelo para Igor (30'), Danielson (54' e 63') e Robson (90'+2). Cartão vermelho, direto para Silas e Pacheco (30'), e por acumulação de amarelos para Danielson (63')582 espetadores