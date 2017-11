Continuar a ler

O Santa Clara entrou muito pressionante e dispôs da primeira oportunidade aos 13 minutos, com Pineda a atirar à figura do guarda-redes do Leixões, e Thiago Santana, na recarga, a bater contra a defesa do Leixões.Aos 29 minutos, depois de um golo anulado à equipa de Matosinhos por falta de Okitokandjo sobre Vítor Alves, uma boa jogada individual de Thiago Santana, que passou por dois jogadores do Leixões, culminou num remate rasteiro ao lado da baliza de André.O golo do Santa Clara não tardou. Aos 30 minutos, depois de um canto marcado por Osama Rashid, Thiago Santana cabeceou para o canto superior esquerdo da baliza do Leixões, sem qualquer hipótese para o guardião forasteiro.Numa reação pronta, o Leixões ameaçou com um tiro de Bruno Lamas por cima da baliza de Serginho e logo de seguida igualou, por Breitner, com o melhor marcador da equipa de Matosinhos a dar o seguimento correto a um livre, sem hipótese de defesa para o guardião dos 'encarnados'.Com a entrada de Kaio e Clemente na segunda parte, o Santa Clara ganhou novo fôlego para procurar o golo que garantisse o regresso à vantagem no marcador.Aos 60 minutos, a formação açoriana rondou a baliza adversária, numa jogada de Fernando que por pouco não fez a bola cair nos pés de Clemente e que podia ter resultado em golo. Na jogada seguinte e depois de um cruzamento de João Reis, Thiago Santana cabeceou para a defesa d André.Poucos minutos depois, o Santa Clara quase chegou ao golo, num remate de cabeça de Clemente, para defesa de André, com a bola a bater ainda na trave. Aos 79 minutos, o mesmo Clemente, numa transição rápida, ofereceu a Fernando, que remata frouxo.Na segunda parte da partida, o Santa Clara mostrou mais vontade de chegar ao segundo golo perante um Leixões mais retraído e que acabou por garantir o empate.Santa Clara - Leixões, 1-1.1-1.1-0, Thiago Santana, 30 minutos.1-1, Breitner, 37.Serginho, Toni Guropec, Vitor Alves, João Pedro, João Reis, Osama Rashid (Kaio, 56), Pacheco, Minhoca, Pacheco, Pineda (Clemente, 56), Fernando e Tiago Santana (Guilherme Schettine, 72).(Suplentes: Marco Pereira, Clemente, Igor Rocha, Guilherme Schettine, Ruben Saldanha, Kaio e Adel Gamel).Carlos Pinto.André, Jorge Silva, Huang Wei, Jaime, João Lucas, Stephen, Luís Silva, Bruno Lamas (Belima, 84), Evandro Brandão, Okitokandjo (Derick Poloni, 59) e Breitner (China, 74).(Suplentes: Yeerjeti, Mateus Costa, Saná, China, Derick Poloni, Yousouf e Belima).João Henriques.Bruno Paixão (Setúbal).Cartão amarelo para Fernando (11), Vítor Alves (71) e Jorge Silva (80).Cerca de 3.000 espectadores.