Pacheco adiantou o Santa Clara no marcador, aos 28 minutos, na sequência de um canto batido por Osama Rashid, com o capitão dos açorianos a surgir isolado para cabecear para o golo. Já no minuto anterior Thiago Santana tinha tentado pontuar da mesma forma, mas valeu a intervenção de Ivo.A resposta do Penafiel surge aos 37', com Fabio Abreu a rematar de fora da área com a bola a passar perto da baliza de Serginho.Antes das equipas recolherem ao balneário, os penafidelenses reclamam grande penalidade devido a carga sobre Fabio Abreu.Na segunda parte o Penafiel entrou na máxima força depois do técnico ter feito entrar Gleison, para o lugar de Ludovic, que ofereceu o golo a João Paulo aos 52', após marcação de um canto curto. Serginho não conseguiu dar resposta.Já com o empate 1-1, o Santa Clara fez entrar dois avançados, Clemente e Pineda, em busca de novo golo, mas foi o Penafiel que conseguiu marcar novamente aos 56', aproveitando uma falha na defesa 'encarnada', que permitiu que Fábio Abreu fizesse o 2-1 com a baliza deserta.Aos 78', valeu a excelente defesa de Ivo a uma bomba de Pineda, após livre na direita de Osama, que podia ter resultado em golo.Já nos cinco minutos de tempo de descontos, Clemente ainda tentou o remate para o golo, mas desta vez não conseguiu 'salvar' o Santa Clara da derrota., Pacheco, 28 minutos., João Paulo, 52., Fábio Abreu, 56.Serginho, Toni Gorupec, Vítor Alves, João Pedro, João Reis, Osama, Pacheco (Guilherme,78), Minhoca, Ruben Saldanha (Pineda,54), Thiago Santana e Fernando(Clemente,54).Marco Pereira, Diogo Santos, Paulo Clemente, Pineda, Igor Rocha, Guileherme Schettine e Kaio Fernando).Carlos Pinto.Ivo, Luís Pedro, João Paulo, Kalindi, José Gomes, Tiago Ronaldo, Rafa Sousa, Vasco Braga, Gustavo (Romeu, 72), Ludovic (Gleison,46) e Fábio Abreu (Fabio Fortes,89).José Costa, Luís Dias, Paulo Bessa, Danilo, Romeu, Gleison e Fábio Fortes).Armando Evangelista.Daniel Cardoso (AF Aveiro).Cartão amarelo para José Gomes (24),Fabio Abreu (30), Pacheco (48), Vasco Braga (83), João Paulo (86), Clemente (87), .2.548 espetadores.