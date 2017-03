Continuar a ler

Numa primeira sem grandes lances, mas com o Santa Clara sempre mais ofensivo, valeu o golo, que surgiu após um cruzamento de Igor, com o médio Saldanha a antecipar-se ao primeiro poste e a tocar para o fundo da baliza.Apesar de o Sp. Braga B ter começado melhor no segundo tempo, os encarnados de Ponta Delgada cedo começaram a impor o seu futebol e voltaram a marcar, aos 67 minutos, quando, após um cruzamento atrasado de Rui Silva, o extremo Hugo Santos rematou à vontade, sem hipóteses para o guarda-redes.O Sp. Braga B dispôs no espaço de cinco minutos de duas ocasiões soberanas para reduzir a vantagem, numa boa reação ao segundo golo contrário, mas não conseguiram entrar na discussão do resultado.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Saldanha, 09 minutos.2-0, Hugo Santos, 67.Serginho, Accioly, Diogo Santos, Clemente (Guilherme, 76), Pineda (Hugo Santos, 60), Igor, João Reis (Adel Gamal, 84), Rui Silva, Saldanha, Vítor Alves e Osama.(Suplentes: Pedro Soares, João Dias, Berny Burke, Hugo Santos, Guilherme, Adel Gamal e Joel Silva).Treinador: Carlos Pinto.Tiago Sá, Bruno Wilson (Piqueti, 57), Joca, Edelino Lé (Jordão, 46), Simão, Thales, Xadas, Didi, D'Alberto, Leandro (Martinez, 57) e Lucas.(Suplentes: Tiago, Martinez, Inácio, Oganda, Jordão, Piqueti e Ruben Alves).Treinador: Abel Ferreira: André Neto (AF Vila Real).Ação disciplinar: cartão amarelo para D'Alberto (13) e Diogo Santos (37).